Si chiamava Osvaldo Caruso e aveva 68 anni.

Abitava a Voghera ma a Tortona era molto conosciuto perché insieme alla moglie Assunta aveva un banchetto al mercato di piazza Milano, dove vendeva abbigliamento. Il suo posto era fisso: a pochi metri di distanza dal distributore di benzina.

Oltre ad essere commerciante ambulante nei mercati di Tortona e Voghera riforniva, riparava e montava le tende dei camion dei mercati, i carrelli elevatori, i banchi, gli ombrelloni.

Secondo quanto emerso il 68enne era da qualche giorno che non stava bene e aveva la febbre.. A quel punto è stato sottoposto al tampone ed è stato trasportato in ospedale, ma purtroppo il suo cuore non ha retto e Osvaldo Caruso è morto.

La notizia si è subito diffusa a Tortona fra le tante persone che lo conoscevano ed erano suoi clienti, apprezzandone la disponibilità e la gentilezza, oltre all’amore per il suo lavoro.