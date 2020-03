QUESTO E’ UN APPELLO MOLTO IMPORTANTE

Quante persone in Bassa Valle Scrivia potrebbero essere affette da Coronavirus? E quante con sintomi classici delle malattie di stagione stanno prendendo antibiotici per curare un’influenza e invece potrebbero avere il Coronavirus e nel caso l’antibiotico non serve assolutamente a nulla?

Le domande sono più che lecite visto l’appello lanciato ieri sera, martedì 3 marzo, da Mario Raviolo (a destra nella foto in alto) Coordinatore dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte durante l’edizione delle 19,30 del TG3 che potete vedere clicccando sul link a fine articolo.

Parliamo di una sala da ballo a Sale, luogo che secondo la Regione Piemonte, si è prestato in modo particolare al contagio.

“Sì dice Raviolo – abbiamo questa sala da ballo nel comune di Sale nella provincia di Alessandria, dove, dopo il 17 febbraio ci sono stati molti eventi che hanno visto la partecipazione di soggetti età media, persone che frequentano questa sala da ballo e ci sono dei casi di Coronavirus già confermati. Abbiamo, infatti, riscontrato la positività di sei soggetti per cui è assolutamente necessario che tutte le persone che sono state a ballare in quella discoteca che presentano sintomi e febbre, contattino domani il loro medico curante e – SENZA RECARSI AL PRONTO SOCCORSO – si mettano quindi in relazione col Servizio Sanitario Nazionale in modo tale che possiamo prenderli in carico.”

Trovate il servizio a minuto 17,30 al seguente link https://www.rainews.it/tgr/piemonte/notiziari/index.html?/tgr/rainews.html

L’appello è importante e non va sottovalutato, anche perché trattandosi di persone non più molto giovani il rischio che possano avere patologie pregresse o malattie respiratorie, potrebbe essere alto, e in questo caso gli effetti del Coronavirus più alti.

Non solo, ma se hanno sintomi influenzali e hanno già contattato il loro medico, non avendo avuto contatti con situazioni a rischio, il medico curante – giustamente – potrebbe non aver classificato i loro sintomi come un possibile Coronavirus, ma una semplice influenza che ha una cura diversa dal Coronavirus.

Ecco perché le persone affette da febbre o sintomi vari che nelle ultime due settimane sono state nella discoteca a Sale, devono seguire al più presto le indicazioni di Mario Raviolo: non andare al Pronto Soccorso ma contattare il proprio medico (o in alternativa uno dei numeri della Regione cioé 118, 1500 o 800.19.20.20) e far presente la loro situazione. Gli addetti del Servizio Sanitario Nazionale provvederanno ad intervenire.