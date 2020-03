Si sono messi al servizio della città: centinaia di volontari, fra cui tre consiglieri comunali, che hanno offerto la loro collaborazione per aiutare il prossimo e garantire servizi di assistenza ad anziani bisognosi che devono fare la spesa, avere i farmaci o altro oppure in altri servizi per una lotta continua contro questa emergenza che sembra non finire mai e fra questi ci sono anche i musulmani a cui va tutto il nostro apprezzamento.

Lo facciamo rilevare perché è una bella testimonianza dell’integrazione e dell’amore che tanti stranieri hanno per la città di Tortona.

Loro, come tutti gli altri lo hanno fatto in silenzio e il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha deciso di ringraziarli pubblicamente.

“Oggi – dice – volevo anche andare avanti con i miei ringraziamenti e volevo dedicare un minuto a tutti i volontari che si stanno prodigando sia per il monitoraggio della temperatura corporea all’ingresso dell’ospedale sia per la gestione del progetto relativo alla consegna della spesa e dei farmaci agli anziani e a casa delle persone delle fasce più a rischio. Ringrazio quindi l’associazione Enrico Cucchi, l’associazione nazionale carabinieri, l’’arcobaleno di Mirko, la comunità musulmana, la cooperativa sociale Egeria, il Lion’ club Tortona Duomo, l’associazione Matteo 25, l’associazione paolo Perduca, i consiglieri comunali Nicolò Castellini e Matteo Fantone della lega e il consigliere comunale Federico Mattirolo di Progetto Tortona e Azione Tortona.”

“Ringrazio anche Maria Carla Ghisolfi dipendente del Cisa – aggiunge Fedrico Chiodi – che è impegnata nel fine settimana proprio alla gestione dell’ufficio relazioni col pubblico. Un grazie sentito a tutte queste persone che fin dal primo momento si sono messe a disposizione per la nostra città per portare avanti quello che è un servizio sicuramente molto importante e ci aiutano nella gestione di questa crisi.”

A tutti coloro che si stanno adoperando per il bene la città, anche il plauso di tutta la Redazione di Oggi Cronaca e il nostro caloroso Grazie