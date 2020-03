Persone che vanno in banca a chiedere l’estratto conto, processioni continue, e maratone di famiglie intere in strada Viola verso la frazione Vho, in piu biciclette e skateboard, camminatori anche anziani che faticano persino a camminare e tanta di quella gente che in certe zone della città e specie in periferia non si era mai vista. gente che in anni non si é mai vista.

Una situazione che a Tortona (ma anche in molte altre parti d’Italia) non ha senso di esistere e che ha convinto il sindaco Federico Chiodi a lanciare un nuovo appello a tutti i tortonesi.

“Devo dire – dice Federico Chiodi – che c’è una parte piuttosto consistente di Tortona che sta dando veramente il massimo per la nostra città per superare questa emergenza che non va sottovalutata. Purtroppo però abbiamo ancora alcune segnalazioni di persone che non rispettano le normative e in particolar modo alcuni gruppi, non solo di giovani ma anche persone adulte e anziani che girano per la città per motivi non necessari.”

Il Sindaco appare oltre che spazientito molto preoccupato e cita un esempio lampante nel suo discorso: “Per esempio – aggiunge – c’è stato un controllo dei Carabinieri presso una banca dove molte persone in particolar modo anziani che andavano anche solo a chiedere l’estratto conto. Ecco io vi pregherei di limitare le uscite allo stretto indispensabile e di posticipare tutte quelle attività che non sono necessarie in questo momento, anche perché i rischi sono concreti e non solo per la salute e la diffusione del virus (motivazione per cui ci sono queste limitazioni) ma proprio per gli individui, perché mi comunicano le forze dell’ordine che ci sono state ben 144 denunce negli ultimi giorni. E allora io chiedo a tutti: perché rischiare una sanzione penale? Perché rischiare di finire dei guai e soprattutto mettere a rischio le vite delle persone?”

Il primo cittadino poi conclude il suo intervento con un appello: “Alla luce di questa situazione – conclude Chiodi – faccio un appello a tutti i cittadini per incentivare tutte le persone a limitare le uscite il più possibile e mi auguro anche che i mezzi di informazione facciano altrettanto perché è veramente importante che questo messaggio arrivi a tutti. Se vogliamo che questa emergenza finisca nel più breve tempo possibile, l’unica soluzione è quella di limitare l’uscita e di stare a casa. Grazie.”