Per la seconda volta in pochi giorni, il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi, ha deciso di rivolgersi a tutti i cittadini di Tortona solo col metodo dei Comunicati stampa ma anche attraverso gli organi istituzionali con un video in cui parla alla popolazione, a testimonianza che la situazione è seria e i cittadini devono rispettare le norme dettate da Governo per fare tutto il possibile per rallentare l’epidemia.

Tortona – dice il Sindaco Federico Chiodi – non è “Zona Rossa”, ma solo una parte dell’ospedale cittadino è stato interdetto per ragioni di sicurezza sanitaria. Il resto della città non è compresa in nessuna area delle delle aree emergenziale stabilite dal governo per cui la nostra città non è chiusa e si può circolare tranquillamente da Tortona e verso Tortona e anche fuori.”

“Sono ore non facili in cui si sta affrontando una situazione complessa che colpisce non solo la nostra città ma tutta la Nazione – aggiunge il Primo cittadino – comprendo l’apprensione che si possa generare in questi momenti, ma ​voglio rassicurare i Tortonesi che tutte le Autorità preposte stanno lavorando alacremente per gestire l’emergenza, con grande spirito di collaborazione e nell’interesse della nostra comunità. Prego tutti di informarsi esclusivamente sui canali ufficiali del Comune, della Regione e dell’ASL AL, e di non cedere ai facili allarmismi, verificando sempre le fonti di ogni notizia.”

E fra questi – aggiungiamo noi – c’é anche Oggi Cronaca, il giornale online scelto dal Comune per la diffusione della comunicazione istituzionale che riporta i comunicati ufficiali e notizie provenienti da fonti certe e in momenti come questi è molto importante sapere che quello che leggete non sono Fake new o notizie false come invece riportano altri siti e lo conferma anche il Sindaco Federico Chiodi.

“Purtroppo – conclude il Sindaco di Tortona – smentire segnalazioni errate sottrae molto tempo agli operatori, tempo che sarebbe meglio impiegato nella gestione della crisi. Infine ricordo ancora di attenersi alle disposizioni sanitarie ben note per limitare la diffusione del virus, senza che questo però stravolga le nostre vite, possiamo continuare a vivere la nostra città con qualche semplice accorgimento in più. Ne abbiamo bisogno per vivere serenamente e ne hanno bisogno le attività del nostro territorio che devono continuare a esistere anche dopo questa crisi”.

Poi alla fine un appello:

” Volevo fare anche un’ultima raccomandazione – ha concluso il Sindaco – è vero che noi dobbiamo attenerci ai protocolli sanitari per evitare la diffusione del virus che sono quelli che voi conoscete: la distanza di un metro dalle persone, lavarsi le mani, non toccarsi bocca occhi e via dicendo, questo però non deve impedirci di condurre un’esistenza più possibile normale e non deve impedirci di vivere la nostra città. Ne abbiamo bisogno per essere più sereni e ne hanno bisogno anche l’attività del nostro territorio che devono esistere anche dopo questa crisi. Grazie a tutti.”

Per il 25% dei nostri lettori che leggono gli articoli passando da Facebook trovano il video al link https://www.facebook.com/comuneditortona/