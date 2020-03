Ci voleva il Coronavirus per rilanciare l’ospedale di Tortona che torna ad essere un’eccellenza a livello regionale.

Come confermato in conferenza stampa nel pomeriggio di martedì 3 marzo dall’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, infatti, anche l’ospedale di Tortona diventerà uno dei centri di eccellenza per trattare i malati di COVID-19 in Piemonte.

A Tortona sono stati individuati 21 posti letto di rianimazione e 20 posti letto di malattie infettive dedicati al trattamento di pazienti in emergenza COVID-19.

“La struttura di Tortona è stata selezionata in quanto dal punto di vista strutturale, della strumentazione e del personale è attualmente il più adatto tra gli ospedali di secondo livello della Provincia per affrontare questa emergenza.

“ Evidentemente – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – l’Ospedale di Tortona si dimostra un centro di grande importanza sia per la sua posizione strategica, sia per la qualità della struttura e per la preparazione del personale sanitario che presta servizio qui. Chiaramente saranno necessari ulteriori investimenti da parte della Regione in termini di tecnologie e risorse umane. Siamo certi che al termine di questa emergenza la disponibilità e l’importanza del nostro presidio saranno riconosciute ”.