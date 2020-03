Sta destando un po’ di apprensione in diversi cittadini quello che sta accadendo in queste ore in Corso Don Orione e all’ospedale di Tortona per la presenza di numerosi Carabinieri ma intendiamo rassicurare la popolazione in quanto il dispiegamento di forze è necessario perchè sono state avviate le operazioni di trasferimento al nosocomio cittadino delle suore infette da Coronavirus di cui abbiamo scritto ieri.

Secondo quanto abbiamo potuto apprendere saranno 20 le suore che verranno ricoverato in ospedale e cioé le più gravi, mentre le altre saranno messe in isolamento in un’apposita struttura messa a disposizione dagli orionini in modo così da consentire le operazioni si sanificazione dell’immobile in via Don Sparpaglione 5 in cui le religiose si trovavano (nella foto).

Tranquillizziamo quindi i numerosi lettori che un po’ allarmati ci hanno chiesto cosa stava succedendo questa mattina nella parte sud della città con questo dispiegamento di forze.

Con il ricovero delle 20 suore all’ospedale di Tortona i posti disponibili per un ricovero si stanno assottigliando sempre di più.