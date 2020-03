L’incidente stradale è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 28 marzo, lungo la strada provinciale per Garbagna, alla periferia d Viguzzolo.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, una volontaria, di cui non sono state rese note le generalità si trovava alla guida della propria auto diretta alla periferia del paese quando, per cause ancora in croso di accertament, ha perso il cotnrollo della vettura che è finita fuori strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 e i Vigili del Fuoco di Tortona.

Questi ultimi hanno estratto la volontaria dalle lamiere contorte dell’abitacolo all’interno della quale la donna era rimasta incastrata e l’hanno consegnata al 118 che hanno trasportato la donna al pronto Soccorso dell’ospedale.

Secondo quanto emerso la volontaria non avrebbe riportato lesioni gravi e non si trova in pericolo di vita.