La vita è stata ingiusta… te ne sei andato troppo presto e in modo così violento e inaspettato… vogliamo essere vicini alla tua famiglia… sentite condoglianze – Vincenza B.

Apprendo con dolore della Tua scomparsa. Ad inizio anni 80 abbiamo passato delle bellissime estati in compagnia assieme A quei tempi si andava al fiume in moto e si prendeva un gelato presso la gelateria Fanelli Eri una bravissimo ragazzo Sentite condoglianze – Roberto P.

Ciao Vito ci lascia una bella persona non solo un rappresentante ma una persona pronta a dare consigli.Ci mancherai….sentite condoglianze alla moglie e hai suoi figli Marisa Market Casei Gerola si stringe al dolore. – Matteo T.

“Il terribile virus ci ha portato via il collega Vito Beneventi – scrive l’Usarci – Consigliere Nazionale e Presidente di Usarci Alessandria ed amico che non ha mai fatto mancare il suo supporto e la sua positività. Ha dedicato gran parte del suo tempo al miglioramento e alla tutela della Categoria. Alla moglie e figli va il nostro cordoglio.”

“Dopo una lunghe settimane di battaglia in sala rianimazione – annuncia l’Usarci – ci ha lasciato Vito Beneventi, Consigliere Nazionale e Presidente di Usarci Alessandria.”