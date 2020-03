Il Comune di Tortona ha fatto chiarezza sulle voci che circolavano sul Centro “Mater Dei” Casa di riposo per anziani e per questo motivo struttura con pazienti fragili in caso di contagio da Coronavirus.

” In questi giorni – recita un comunicato ufficiale del Comune di Tortona -sono circolate numerose “voci” sulla situazione presso la casa di riposo “Mater Dei”, per cui è necessario fare chiarezza: sette ospiti della struttura, attualmente ospedalizzati, sono risultati positivi al COVID-19, tre persone sono purtroppo decedute nei giorni scorsi presso gli ospedali della zona dove erano ricoverati. “

“All’interno della struttura – prosegue il Comunicato dell Comune – attualmente, vi sono dieci casi “sospetti” che sono stati posti in isolamento per motivi precauzionali e costantemente monitorati dai medici e dal personale con la necessaria attenzione. Per questo motivo, sempre a scopo cautelativo, il “Mater Dei” è stato chiuso al pubblico e nella giornata di oggi, lunedì 9 marzo, sono iniziate le operazioni di sanificazione che si concluderanno nei prossimi giorni. L’Unità di crisi della Regione ed il Servizio di Igiene e di Salute Pubblica dell’ASL AL sono sempre stati aggiornati in tempo reale e stanno tenendo sotto osservazione l’evolversi della situazione. “

Per quanto rigurda il resto poi, risultano 44 le persone ricoverate presso l’Ospedale di Tortona, di cui 43 positive al test per il COVID-19 “Coronavirus” e 1 in attesa dell’esito del tampone, merntre arriva un altro morto: “purtroppo questa mattina – continua il comunicato del Comune di Tortona – è stato registrato il decesso di una persona di 88 anni, residente a Casale Monferrato, positiva al COVID-19. E’ stato intanto nominato ufficialmente oggi dall’Unità di crisi della Regione Piemonte, un commissario ad acta per la gestione del nostro ospedale durante la crisi: si tratta del dottor Giuseppe Guerra, direttore sanitario presso l’ASL CN1 e responsabile della struttura ospedaliera di Savigliano.”