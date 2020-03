Il punto della situazione del sindaco Lorenzo Lucchini



“Sono oltre 15 le persone per le quali si attendono i referti dei tamponi. Questa situazione sta creando una forte pressione sull’Ospedale “Mons. Galliano”, in quanto i tempi della refertazione si sono notevolmente dilatati a causa del superlavoro a cui sono sottoposti i laboratori di analisi. Attualmente stiamo lavorando proprio per decongestionare il nostro nosocomio lavorando con AslAl, Villa Igea e Rsa Monsignor Capra per ottenere spazi utili a gestire il flusso dei pazienti nel miglior modo possibile. Il nostro obiettivo è quello di arrivare al più presto ad una soluzione sinergica per alleggerire ulteriormente il nostro ospedale, dove comunque la situazione viene mantenuta sotto controllo in maniera impeccabile, garantendo l’operatività ordinaria”. Lo dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini





Sanificazione degli spazi comuni condominiali



Il sindaco di Acqui Terme Lorenzo Lucchini ha inviato una lettera agli amministratori di condominio al fine di raccomandare la sanificazione degli spazi comuni, come ingressi, androni, pianerottoli e scale. Si richiede pertanto che le imprese di pulizia che abitualmente si occupano degli spazi comuni utilizzino, in sostituzione degli ordinari detergenti, prodotti disinfettanti, quali ad esempio quelli a base di benzalconio cloruro, amuchina o alcool, nelle concentrazioni e con le modalità raccomandate dall’Istituto Superiore di Sanità.



Gli orari dei supermercati durante questo week-end



Il sindaco Lorenzo Lucchini ha invitato i supermercati a limitare l’operatività durante il week-end. Proprio per questo gli orari di questa settimana saranno i seguenti:





• LIDL (via Circonvallazione)

Sabato 21.03.20 | ore 8.30 – 19.00

Domenica 22.03.20 | ore 08.30 – 13.00



• GALASSIA (via IV Novembre)

Sabato 21.03.20 | ore 8.30 – 20.00

Domenica 22.03.20 | ore 09.00 – 13.00



• PENNY MARKET (via Fratebenefratelli)

Sabato 21.03.20 | ore 8.00 – 20.00

Domenica 22.03.20 | chiuso



• U! COME TU MI VUOI (corso Bagni)

Sabato 21.03.20 | ore 08.00 – 20.00

Domenica 22.03.20 | 08.00 – 13.00



• GULLIVER (via Cassarogna e via Fleming)

Sabato 21.03.20 | ore 08.30 – 19.30

Domenica 22.03.20 | 09.00 – 13.00



• BENNET (stradale Savona)

Sabato 21.03.20 | ore 08.30 – 20.30

Domenica 22.03.20 | 09.00 – 14.00



• CONAD (via Romita)

Sabato 21.03.20 | ore 8.00 – 19.00

Domenica 22.03.20 | chiuso



• CARREFOUR EXPRESS (via Nizza)

Sabato 21.03.20 | ore 08.30 – 12.45 e ore 16.00 – 19.45

Domenica 22.03.20 | 09.30 – 12.30



• GIACOBBE (corso Cavour)

Sabato 21.03.20 | ore 08.00 – 12.45 e ore 16.00 – 19.00

Domenica 22.03.20 | chiuso



• EUROSPIN (via Blesi)

Sabato 21.03.20 | ore 8.30 – 20.30

Domenica 22.03.20 | chiuso







Bollettino – ore 19



I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono venticinque, in parte provenienti da altre strutture ospedaliere.



“La situazione nell’alessandrino si sta sviluppando rapidamente e il flusso di contagi proveniente da est verso ovest prima o poi toccherà, probabilmente, anche la nostra città. Continuo ad insistere: è importante evitare di uscire di casa se non per esigenze strettamente necessarie, proprio per aiutare il nostro ospedale a non subire ulteriore pressione. Voglio ricordare che stiamo procedendo con i controlli territoriali sanzionando penalmente chi si sposta senza una valida giustificazione. Siamo una comunità forte, coesa e determinata. È un periodo sicuramente difficile, ma dobbiamo avere fiducia nella nostra capacità di ripresa e nella nostra volontà di non arrenderci”. Lo afferma il sindaco Lorenzo Lucchini.





Chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini



Il sindaco Lorenzo Lucchini ha disposto da giovedì 19 marzo la chiusura al pubblico dei Cimiteri Cittadini fino al successivo 3 aprile, garantendo comunque l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme e ammettendo la presenza, per l’estremo saluto, ad un numero massimo di 5 persone nel rispetto delle misure per il contenimento dell’epidemia. Per le stesse motivazioni si è resa necessaria la sospensione, all’interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata. “Abbiamo provveduto alla chiusura dei cimiteri per tutelare maggiormente i cittadini e i lavoratori che operano all’interno. Vista la frequenza delle visite, soprattutto durante il fine settimana, che potrebbe determinare condizioni di rischio in contrasto con le misure precauzionali adottate, è stato necessario provvedere a emettere questa ordinanza”, ribadisce il sindaco Lucchini.



Donate 300 Robiole di Roccaverano



Il Consorzio dei Produttori della Robiola di Roccaverano D.o.p. donerà circa 300 robiole di Roccaverano all’Ospedale “Mons. Galliano” e alle case di riposo del territorio. “È un gesto che mostra quanto il nostro territorio sia al fianco dell’ospedale di riferimento. Sono convinto che da questa dura prova usciremo più forti di prima. La solidarietà messa in campo rappresenta una autentica ventata di speranza in questo momento difficile per tutti”. Lo ha affermato il primo cittadino.



Acqui Terme vicina alla città di Bergamo



Mezzi dell’esercito hanno portato un certo numero di bare, circa una sessantina, dal cimitero di Bergamo ai forni crematori di altre regioni, in comuni disponibili ad accettarle. I decessi nell’area bergamasca sono numerosi e il Cimitero della città è in notevole sofferenza. Tra i luoghi che hanno mostrato disponibilità c’è anche Acqui Terme. “Bergamo è una delle città più colpite dall’emergenza coronavirus. Le immagini dell’esercito che porta via le bare verso forni crematori di altre regioni, sono dolorose e impressionanti. Voglio esprimere la mia vicinanza e la mia più profonda solidarietà a tutti i cittadini bergamaschi. La mia speranza per il futuro è che la nostra solidarietà possa manifestarsi in circostanze migliori”. Lo dichiara il sindaco Lorenzo Lucchini.



Bollettino – ore 20



I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all’Ospedale “Mons. Galliano” di Acqui Terme sono venti, di cui una parte proveniente da altre strutture ospedaliere.

Ufficio Stampa Comune Acqui Terme