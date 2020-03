Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

L’intervento di Macchini, oltre che su suo profilo Facebook è apparso in diversi siti e giornali ma noi abbiamo scelto di indirizzarvi a quello pubblicato sull’eco di Bergamo, città che più di altre, forse, sta soffrendo la pandemia da Coronavirus.

Nel titolo abbiamo riportato una delle tante frasi, forse la più significativa che dà l’idea della grave situazione sanitaria in cui ci troviamo e della vera e propria guerra che stanno combattendo medici e infermieri in prima linea.

A parlare è dottor Daniele Macchini, medico dell’Humanitas Gavazzeni, racconta la sua vita in prima linea per contrastare il coronavirus. È una testimonianza da brividi, da leggere dalla prima all’ultima riga.

Quella che abbiamo deciso di pubblicare oggi è una testimonianza di alcuni giorni fa di un medico lombardo ma molto significativa perché ci fa comprendere il motivo per cui il Governo ha deciso di adottare misure così drastiche e limitare la libertà di ognuno di noi.

Ogni tanto, per alcuni articoli che riteniamo importanti o testimonianze che possono essere utili a stimolare le coscienze lo facciamo: citiamo post e articoli su altri organi di informazione dopo averne verificato la veridicità.