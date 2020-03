Fra i tanti tortonesi che muoiono e vengono trovati positivi al morbo del Coronavirus, alcuni spirano tra le mura domestiche, altri mentre sono ricoverati in ospedale a Tortona e altri ancora in altri nosocomi.

E’ accaduto ieri sera all’ospedale San Martino di Genova (nella foto) dove fra le 7 persone decedute trovate positive al Covid-19 figura anche una donna tortonese di 83 anni da qualche anno residente nel capoluogo ligure. La donna, di cui non sono state rese note le generalità (Regione e Al non lo fanno per nessuno) è morta mentre era ricoverata presso il Padiglione 10.

Il suo cuore ha cessato di batte re ieri alle 18:30.