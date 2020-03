La notizia forse a qualcuno non piacerà ma più andiamo avanti più la situazione si fa grave: non tanto per la mortalità di questo Covid-19 ma perché per un quinto degli infetti hanno bisogno di essere ricoverati e la metà di questi, a quanto pare, di terapia intensiva. Ecco perché trovare posti letto e personale è importante ma è ancora più importante rispettare le norme di comportamento (lavarsi le mani, un mento di distanza dagli altri, ecc…) se si vuole uscire da questo incubo.

Solo rallentando il contagio, infatti, è possibile uscirne, altrimenti sarà un’ecatombe, anche in fatto di morti. Lo si ripete da più parti.

Per quanto riguarda l’ospedale di Tortona oggi è stata una giornata di grande attività: prosegue l’arrivo di pazienti presso la struttura tortonese ed attualmente le persone risultate positive al COVID-19 ricoverati sono 6 in terapia intensiva, 7 nel reparto di Medicina e 14 nell’area di degenza riconvertita di Ortopedia.

Questi ultimi seguiranno un percorso di cure a bassa intensità in pazienti considerati non gravi.

Per cui il totale dei degenti ricoverati nell’ospedale di Tortona positivi al COVID-19 sono 27.