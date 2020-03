Ricerca per:

Salgono così a 12 i decessi dei pazienti positivi al Coronavirus in tutta la regione Piemonte e il 25% per cento sono persone che abitavano a Tortona e nei dintorni. Fino a ieri sera la percentuale era uno su tre.

Un terzo decesso di una donna di 72 anni, di Settimo T.se, sempre positiva al virus, si è registrato all’ospedale di Chivasso (To).

La regione Piemonte informa che sono deceduti nella notte due pazienti ricoverati presso l’ospedale di Vercelli, risultati positivi al “coronavirus-Covid19”. Si tratta di un uomo di 81 anni di Cavallirio (No) e di un altro di 50 anni di Vercelli. Entrambi erano pluripatologici ed erano in trattamento con casco cpap.

TRE NUOVI DECESSI IN PIEMONTE

Coronavirus, salgono a 12 i decessi positivi in Piemonte, uno su quattro abitava nel Tortonese