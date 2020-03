Oltre a diversi tentativi di furto presso bar, ristoranti e negozi chiusi, a Tortona i ladri, per ben due volte sono riusciti ad entrare nella Biblioteca Civica in via Ammiraglio Mirabello per rubare pochi spiccioli all’interno dei distributori automatici di bevande e caffè che sono stati danneggiati.

E’ accaduto la prima volta la scorsa settimana e anche l’altra notte.

Il modus operandi dei ladri è sempre lo stesso: agiscono nelle ore notturne, passando dal parcheggio sul retro, in piazzetta Julia Derthona. Salgono sull’immobile dell’ex conventi dell’Annunziata, forzano una finestra della biblioteca civica ed entrano dentro.

Il loro obiettivo non sono certo i libri ma solo le macchinette erogatrici di caffé e bevande. Entrano bevono un caffé poi le forzano e rubano i pochi spiccioli all’interno.

“la biblioteca è chiusa al pubblico – dicono in Comune – e le incursioni del ladri sono inutili perché non ci sono soldi da rubare. E’ più il danno procurato che non il bottino che possono ricavare.”