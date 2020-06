Per una volta le belle notizie superano quelle brutte e siamo davvero felici, in questa classifica che pubblichiamo ogni mese sugli articoli più letti su Oggi Cronaca, di poter scrivere che stavolta la palma del più letto non va ad un articolo di cronaca nera, come accade di solito ma a quello sulla guarigione di uno dei Vigili più stimati di Tortona: Carlo Russo.

Alla mezzanotte di ieri, domenica 31 maggio ben 12.258 persone hanno aperto il file che lo riguardava e hanno letto l’articolo. Siamo soddisfatti, perché questo, oltre a dimostrare che i giornali non sempre sono forieri di cattive notizia, rappresenta anche un grande attestato di stima nei confronti di un agente della Polizia municipale, cosa non usuale al giorno d’oggi, visto che i Vigili spesso non sono amati dai cittadini, specie perché ricevono le multe.

Carlo Russo evidentemente rappresenta l’eccezione che fa la regola.

A livello personale, come ho già avuto modo di evidenziare, sono molto soddisfatto di aver potuto scrivere della sua guarigione, perché lo conosco personalmente da tanto tempo e ho avuto modo di apprezzare le sue qualità sia a livello professionale che umane.

(a.b.)

La classifica degli articoli più letti a maggio