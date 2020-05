Vivere come se si stesse sempre al centro di un piccolo terremoto. Questa e la sensazione che prova una tortonese all’interno della propria abitazione ogni qualvolta un mezzo pesante transita lungo la strada di fronte alla sua abitazione e irrimediabilmente “centra” la grossa buca che si trova sull’asfalto.

Le vibrazioni dell’impatto, secondo la nostra lettrice, arrivano fino all’interno delle mura domestiche e i rappezzi effettuati (Dalla Provincia di Alessandria immaginiamo cisto che la competenza dovrebbe essere di questo ente) durano poco o nulla.

Di seguito la lettera della tortonese

Egregia redazione,

chi ha scrive è una residente di Tortona precisamente Castellar Ponzano abito sulla ex strada statale e ogni volta transita un mezzo pesante la casa comincia a tremare come ci fosse il terremoto.

Abbiamo fatto numerose segnalazioni, gli operai venivano a tappare la buca ma dopo una giornata di traffico la buca cominciava a cedere e si era nuovamente punto e a capo.

Faccio notare che il traffico proveniente da Villalvernia non ha nessun deterrente per rallentare la velocità dei mezzi e questi sfrecciano come fossero a in Gran premio di formula uno e potrebbero causare incidenti stradali, collocate sopra il semaforo sono poste delle telecamere ma sono spente e gli automobilisti lo sanno.

Ringraziandola per l’ attenzione e cortesemente le chiedo di omettere il mio nome

Le porgo cordiali saluti

Lettera Firmata