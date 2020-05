Da domani, mercoledì 20 maggio, possono riaprire, presso il mercato in piazza Milano, anche i banchi non alimentari nel rispetto delle norme per garantire la sicurezza sanitaria.

Tutta la piazza quindi torna ad essere area mercatale dalle ore 7 alle 13, con divieto di sosta per le auto esteso, a causa della nuova perimetrazione del mercato, anche ai posti auto in corso Repubblica e corso Romita (in adiacenza alla piazza).

Il Comune di Torotna ringrazia la ditta Alfi srl di Casalnoceto, proprietaria della catena di supermercati Gulliver che fornito i guanti sterili per i dipendenti del Comune di Tortona.

Un grazie anche all’Arpa Piemonte per l’ingente fornitura di gel igienizzante che è stato prodotto dai suoi laboratori e che consentirà di rifornire i dispenser comunali.