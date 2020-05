Ricerca per:

Siamo sulla buona strada, non vanifichiamo tutto.

Quindi 7 contagi in meno.

Migliora anche la situazione dei contagi: in base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, risultano, oggi a Tortona, mercoledì 13 maggio 196 contagiati e 624 persone in quarantena. ieri erano rispettivamente 203 e 625.

Il Sindaco Federico Chiodi ha spiegato anche che questa riduzione non è dovuta solo al contenimento del virus ma anche per i nuovi protocolli sanitari che consentono una riduzione del numero dei ricoveri perché le persone – dove possibile – vengono curate a domicilio.

I dati sui ricoverati per Covid-19 all’ospedale di Tortona hanno raggiunto il minimo storico: ad oggi, mercoledì 13 maggio: 65 persone sono ricoverate al nosocomio a fronte di un capienza di 120 persone, e di questi soltanto 11 risultano residenti a Tortona. Negli ultimi giorni è stata registrata un progressiva diminuzione: sabato erano 16, ieri 13

I dati fanno ben sperare per un grande contenimento del Virus soprattutto a Tortona, e per questo si comprendono i timori del Sindaco Federico Chiodi di una possibile seconda ondata dovuta ad assembramenti che si potrebbero evitare con un po’ di buon senso.

Ridotti al lumicino i ricoverati all’ospedale di Tortona per il Covid: solo 11 tortonesi e 60% della capienza del nosocomio