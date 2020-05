Se, come affermano auterevoli esperti, per avere un quadro reale della popolazione che ha contratto il Coronavirus, bisogna moltiplicare i dati ufficiali per dieci, allora solo nel Comune di Tortona le persone che hanno contatto il virus, asintomatiche o meno, sono state oltre 4 mila.

I decessi, solo, per Corovarius al 30 aprile scorso, sempre a Tortona, stati oltre 120.

Risulta dai dati pubblici divulgati ieri sera dal Sindaco di Tortona Federico Chiodi, nell’ambito di un importante Consiglio Comunale in cui è stato fatto il punto della situazione sulla grave emergenza che, a livello locale, ha colpito la città di Tortona.

Una seduta importante, seguita in streaming da oltre 400 persone, un vero record, a testimonianza che ha fatto bene il Comune, a vietare l’ingresso al pubblico.

All’inizio è stato osservato un minuto di silenzio in ricordo del vicecomandante della Polizia Municipale Andrea Gastaldo e dei tortonesi deceduti a causa della pandemia.

Poi si è passati all’argomento più importante della serata, cioé la richiesta della minoranza di fare chiarezza sulla gestione dell’emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19. La parola è subito passata al Sindaco Federico Chiodi che ha impiegato oltre un’ora per illustrare dettagliatamente la situazione che i Comune di Tortona ha si è trovato a dover fronteggiare.

Il sindaco ha presentato i dati che sono stati impietosi: dal 23 febbraio giorno in cui a Tortona è iniziato l’allarme Covid con la chiusura del pronto Soccorso per un falso allarme in ospedale (ma il primo caso reale si è avuto la settimana successiva, cioé domenica 1° marzo con il batterista infetto) a Tortona fino al 30 aprile scorso sono decedute ben 187 persone.

Nello stesso periodo, nel 2019 ne erano morte 58, nel 2018 66 e nel 2017 solo 53 con una media di 59 decessi all’anno, per cui quest’anno, in concomitanza col l’arrivo del Coronavirus sono decedute 127 persone persone in più in due mesi.

Questo in pratica può essere considerato il tributo (almeno fino al 30 aprile scorso) che ha città di Tortona ha pagato al virus in quanto, come ha detto il Sindaco Chiodi “Non esiste, allo stato attuale, un registro di Covid-19”.

Anche per quanto riguarda il numero effettivo e reale dei malati, compresi quelli asintomatici registrati a Tortona, si possono soltanto effettuare soltanto delle stime e queste possono derivare solo dal numero effettivo dei tamponi positivi che per la città di Tortina, come riferito dal Sindaco in Consiglio Comunale sono stati 375 pari al, 1,37% della popolazione che moltiplicato per dieci fa 3.750 persone infette su una popolazione di circa 27 mila abitanti, pari a circa il 14%