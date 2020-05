Grave incidente stradale, questa sera, giovedì 21 maggio, alla periferia di Tortona: un motociclista di 31 anni, Kleidi Terniqi residente a Rho in provincia di Milano, è deceduto mentre era in sella alla propria motocicletta per uno schianto con un’automobile.

E’ avvenuto poco dopo le 19 sulla ex statale che collega Tortona a Pontecurone.

Secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Carabinieri della compagnia di Tortona, intervenuti sul posto, il 31enne di origini albanesi, si trovava alla guida di una moto di grossa cilindrata proveniente da Pontecurone e diretta verso Tortona quando si è scontrato con una Mercedes condotta da una giovane tortonese di 24 anni: M.G. residente a San Sebastiano Curone.

Secondo i primi accertamenti sembra che la Mercedes, anch’essa diretta verso Tortona , poco prima della frazione Osterietta di Tortona, abbia svoltato a sinistra per immettersi in una strada laterale mentre la moto, condotta dal 31nne, che arrivava ad elevata abbia tentato di sorpassare l’auto proprio nel momento in questa stava svoltando.

L’urto è stato inevitabile: il motociclista è stato sbalzato a terra ed è morto sul colpo dopo un volo di alcuni metri cadendo rovinosamente sull’asfalto, mentre la moto ha terminato la sua corsa in un campo, ad una decina di metri di distanza.

Traffico bloccato dai carabinieri della Compagnia di Tortona per diverso tempo. Inutili ovviamente i soccorsi per il 31enne mentre la ragazza di San Sebastiano, secondo la prima sommaria ricostruzione non sembra aver riportato gravi ferite, tuttavia è stata ricoverata sotto shock presso l’ospedale.