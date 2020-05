A Tortona, strada Fornaci, collega il rione città Giardino con la zona del Parco del Castello e fino allo scorso anno, questa strada un po’ in salita, dalla quale però si gode uno splendido panorama sulla città, era abbellita da una grande pianta secolare, posta vicino alla strada che creava una speciale atmosfera in tutta la zona.

Un grosso albero i cui rami, pieni di foglie, si stagliavano verso il cielo.

Una bellissima pianta che però, secondo alcune segnalazioni giunte in redazione, non godeva di un’accurata e periodica manutenzione.

Da circa una decina di anni, a quanto pare, alcuni abitanti ed altri amanti della natura, avevano segnalato al Comune e alle varie Amministrazioni locali che si sono susseguite nel corso delle legislature, la situazione tutt’altro che rosea in cui si trovava questa pianta secolare.

Lo hanno fatto fino allo lo scorso anno e anche all’inizio di questo disastrato 2020 ai tempi del Coronavirus ma, purtroppo, stavolta la pianta secolare non ha resistito alla mancanza di manutenzione che, unita alla presenza di diversa vegetazione infestante, ne ha causato la morte.

Potete vederlo chiaramente dall’immagine che pubblichiamo in alto.

Le persone che ci hanno segnalato il fatto sono costernate perché il Comune di Tortona è venuto a perdere un albero sicuramente importante

Perché è stata lasciata morire una pianta di così grandi dimensioni? In tanti, infatti, sono convinti che se si fosse intervenuto per tempo questo non sarebbe accaduto. e la pianta avrebbe potuto essere salvata.

Non sappiamo se questo albero secolare rientrasse fra quelli di pregio previsti nel Regolamento Comunale del Verde e quindi tutelato, o se essendo all’interno di una proprietà privata seppur accessibile dalla strada, la manutenzione fosse di competenza del privato; anche in quest’ultimo caso, però, le varie Amministrazioni comunali che si sono succedute avrebbero potuto attivarsi per tempo e mettere in atto tutti quegli strumenti necessari che ha a disposizione di un Comune per tutelare anche il verde privato.

Purtroppo nulla è stato fatto e il risultato è sotto gli occhi di tutti: Tortona ha perso una pianta secolare che avrebbe potuto essere valorizzata e tenuta in vita.