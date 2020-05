Qualcuno dice che i Vigili urbani non sono apprezzati ma evidentemente Carlo Russo non rientra in questa categoria perché in 48 ore, cioé da sabato sera ad oggi ben 11.615 persone hanno aperto il file e letto l’articolo della sua guarigione e del suo rientro a casa. Ecco un altro buon motivo per cui pubblichiamo ben volentieri la lettera del Preside dell’Itis Marconi di Tortona felice nell’apprendere la guarigione del Vigile leggendo il nostro giornale.

Egregio Direttore,

ho appreso con vivo piacere dalle pagine di Oggicronaca della guarigione e del ritorno a casa dell’Agente di Polizia Municipale Carlo Russo.

Conosco Carlo dai tempi della scuola dell’obbligo, siamo stati compagni di scuola, anche se non di classe, e ricordo ancora con stima il papà, appuntato dei Carabinieri a Pozzolo Formigaro.

Dopo tanti anni, ho avuto occasione di incontrarlo nuovamente nei miei anni di servizio all’Istituto “Marconi”, apprezzandone le doti umane e professionali.

Avevo appreso della sua malattia e, dopo settimane di ansia condivise con molti, sono veramente felice che abbia superato questa durissima prova.

Non disponendo dei contatti personali dell’Agente, Le chiedo la cortesia, Egregio Direttore, di rivolgere a Carlo, se lo ritiene anche dalle pagine della testata che dirige, i miei migliori saluti, le mie felicitazioni per la sua guarigione e i miei auspici per un futuro foriero di ogni bene.

RingraziandoLa, Le rivolgo cordiali saluti.

Guido Rosso

Purtroppo, pur conoscendolo e apprezzandolo, neanche noi abbiamo i contatti di Carlo Russo per cui pubblichiamo la Lettera del preside, certi che Carlo sarà molto contento.