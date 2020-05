Ricerca per:

Indicare nella causale del bonifico il numero del verbale o del preavviso di sosta (bolletta n. ………..) e/o qualsiasi altro elemento utile per risalire alla violazione (data della violazione e targa del veicolo ect…). Al fine di agevolare il riscontro dell’avvenuto pagamento si prega di inoltrare all’indirizzo poliziamunicipale@comune.tortona.al.it copia della ricevuta del bonifico.

Il Comune di Tortona informa la popolazione che a causa dell’emergenza Covid-19, gli Uffici della Polizia Municipale sono chiusi al pubblico. Per questo motivo è possibile effettuare il pagamento delle multe utilizzando il seguente IBAN: IT05R0760110400000014983159