Ringraziamenti alla Logista Italia che nei giorni scorsi ha effettuato una donazione in denaro a favore dell’Ospedale di Tortona e a Valentina Angeleri che ha regalato al Comune delle mascherine “Holly”.



Come anticipato sono in consegna le mascherine ricevute dalla Regione Piemonte per i residenti di Tortona: ieri sono state consegnate a Soms e Pro loco delle frazioni di Torre Garofoli, Passalacqua, Castellar Ponzano, Rivalta Scrivia e Bettole, oggi a Vho, Mombisaggio e Torre Calderai, mentre quelle per i residenti in città saranno consegnate alle farmacie per la distribuzione gratuita.

Prossimamente sarà comunicata la data di inizio della distribuzione, sempre con gli stessi criteri utilizzati in precedenza: una mascherina a persona, previo riconoscimento tramite tessera sanitaria-codice fiscale.

Ufficio Stampa Comune di Tortona