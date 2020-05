I Vigili del fuoco del Distaccamento di Tortona lo hanno trovato cadavere questa mattina, ancora seduto su una sedia della cucina, all’interno casa in cui abitava, in via Per Angelo Soldini a Castelnuovo Scrivia.

E’ un uomo di 69 anni, deceduto per cause naturali, probabilmente un infarto.

La morte, secondo quanto accertato dal medico legale, risale a ieri sera, probabilmente dopo cena. L’uomo, secondo la prima sommaria ricostruzione, sarebbe deceduto praticamente all’istante e non ha avuto neppure il tempo di muoversi per prendere il telefono e chiedere aiuto.

A dare l’allarme, questa mattina, sabato 2 maggio, sono stati alcuni parenti che hanno cercato di mettersi in contatto con lui e non ricevendo alcuna risposta hanno chiamato il 112.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Tortona che sono entrati nell’abitazione e lo hanno trovato cadavere sulla sedia della cucina. Inutile l’arrivo dell’ambulanza del 118.