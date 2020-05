E’ accaduto alle 19,40 nei pressi dell’ex mercato coperto, e più precisamente in piazza Tito Speri -Corso Romita: uno straniero di colore, come potete vedere dall’immagine, aveva impellente necessità di urinare e cos’ha fatto invece che recarsi in un bar? E’ entrato all’interno della recinzione che delimita il cantiere e ha iniziato ad urinare.

La strada, anche a quell’ora è piuttosto frequentata sia dalle auto in transito, sia dalle numerose persone che escono dalla vicina stazione ferroviaria ma all’uomo non è importato nulla e ha continuato a “svuotare la vescica” e finalmente a “liberarsi” .

Un nostro lettore che passava di lì per caso ha deciso di immortalarlo segnalando l’episodio.

Quello che colpisce, in tutta questa vicenda, oltre al fatto in se stesso, è che a detta del lettore che lo ha visto (e lo si capisce anche dall’immagine) il protagonista di questa vicenda non era un barbone o uno squattrinato ma vestito di tutto punto con abiti eleganti oltreche firmati e quindi aveva sicuramente a disposizione almeno un euro per recarsi in uno dei diversi bar che si trovano a breve distanza, bere un caffé ed usufruire dei servizi igienici.

La domanda che si pone, quindi, è la seguente: ma si trattava veramente di un bisogno fisiologico così impellente che si sarebbe pisciato addosso se non l’avesse fatta subito lì?