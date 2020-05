La temperatura mite e la possibilità, seppur limitata, di uscire, sta trasformando una strada periferica alla periferia di Tortona in una tra le più frequentate della città. Peccato che ci la utilizza per passeggiare, stando alle segnalazioni giunte in redazione, non rispetta le disposizioni in vigore.

Alcuni lettori, infatti, hanno segnalato un insolito assembramento di giovani in questa parte della città, soprattutto giovani ragazze.

“E quasi tutte – dice un lettore – una troppo vicina all’altra e senza mascherina. Non è un bene, anzi. Mi rendo conto che il sole, il caldo e la voglia e di evasione dopo due mesi tra le mura domestiche sia lecita, ma almeno tenete le distanze e usate la mascherina”.

Il lettore che per un pelo non me metteva sotto un paio con la macchina, non ha tutti i torti.

Poiché secondo la segnalazione si tratterebbe di giovani minorenni, forse sarebbe il caso di un maggiore controllo da parte dei genitori.

Anche se è possibile uscire, infatti, l’emergenza Covid-19 non è affatto conclusa e i dati provenienti dalla Regione, come anche nel bollettino odierno, segnalano un constante incremento di nuovi infetti e nuovi contagi.

Secondo alcuni recenti studi, inoltre, sembra che molte persone infette, comprese anche quelle asintomatiche che contraggono il virus, in futuro potrebbero avere problemi cardiaci, di fegato e anche al cuore, oltre ovviamente alle vie respiratorie.

Per questo motivo, forse ,sarebbe il caso di adottare ogni accortezza possibile per non contrarre il virus e uscire a gruppi di ragazzini senza maschera e uno vicino all’altro non aiuta di sicuro.