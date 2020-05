Ricerca per:

Col cessato allarme Covid, purtroppo oltre agli esseri pensanti e civili fuori dalle case sono usciti anche le bestie (con tante scuse alle bestie), capre e caproni che non avendo nulla di meglio da fare in questo week end hanno deciso di recarsi sul piazzale della Torre, simbolo della città e immerdare di rifiuti, la zona.