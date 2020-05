E’ ripreso il traffico e con questo anche gli incidenti stradali. Oggi in provincia di Alessandria se ne sono verificati ben tre. Alle 15,30 sul,l’autostrada Milano – Genova nel Comune di Castelnuovo Scrivia si è verificato un tamponamento fra due camion. Ad avere la peggio un autotrasportatore portato dal 118 al Pronto Soccorso dell’ Ospedale di Alessandria con ferite guaribili in pochi giorni.

In tarda mattinata invece, due incidenti nel casalese, vicini tra loro: a casale Monferrato in via Adam, sul ponte sul Po un’auto ribaltata, con due feriti: un uomo di 77anni e un donna di 71 trasportati entrambi Ospedale Casale con ferite lievi. Sempre in mattinata a Casale in Strada Rondò un’ auto contro un camion.

Un grave incidente frontale che ha causato il decesso di un uomo di 53 anni mentre una donna di 64 anni trasportata Ospedale Casale con ferite guaribili in pochi giorni.