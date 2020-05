Grave incidente stradale oggi pomeriggio, giovedì 28 maggio, alla periferia di Pontecurone: S.V. 50 anni, residente a Tortona, si trovava alla guida della propria auto Daewoo Matiz con a bordo il suo cagnolino, e stava percorrendo la strada provinciale che collega il paese a Castelnuovo Scrivia quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto che si è ribalta ed ha terminato la sua corsa in un fosso adiacente la carreggiata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che insieme ai soccorritori del 118 hanno estratto l’uomo dall’abitacolo della vettura.

Mentre i pompieri mettevano in sicurezza la vettura l’ambulanza ha trasportato l’uomo al è Pronto Soccorso dell’ospedale di Novi Ligure dove è stato sottoposto ad esami e cure mediche.

Secondo quanto emerso il 50enne di Tortona ha riportato diverse escoriazioni e fratture fra cui una al braccio ma non è in pericolo di vita.

I Vigili del fuoco intanto si sono presi cura del cagnolino e lo hanno prelevato per consegnarlo ai parenti dell’uomo oppure al canile. Il cane a differenza del suo padrone, non ha riportato alcuna ferita ed era invece in perfetta salute.