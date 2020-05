Il Sindaco di Tortona lo fa praticamente quasi ogni giorno da quando è iniziata questa emergenza e lo ha fatto anche oggi, sabato 2 maggio.

“I ringraziamenti di oggi – di ce Chiodi – vanno al Lions Club Tortona Castello che ha effettuato una donazione in denaro sul conto del “Mercato della Solidarietà” ed al Lions Club Tortona Duomo che ha regalato una fornitura di mascherine da distribuire agli ospiti delle residenze sanitarie per anziani di Tortona. Un ringraziamento anche alla Pasticceria Iria di Voghera che tramite il tortonese Alessandro Baldi ed all’associazione di volontariato “Amici del quarto piano” ha fatto pervenire al Comune 20 kg di paste che saranno distribuite tramite i servizi di SpesaAnziani e Spesa Solidale.”

“Infine – conclude il Sindaco di Tortona – questa mattina sono state consegnate le prime 5.600 delle totali 26 mila mascherine in tessuto lavabile fornite dalla Regione Piemonte e da distribuire alla popolazione di Tortona. Le modalità saranno le stesse utilizzate finora: in città saranno disponibili gratuitamente presso le farmacie, mentre per le frazioni saranno Soms e Pro loco a distribuirle direttamente ai residenti.”