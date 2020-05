Comunità e vicinanza verso i propri concittadini significa anche festeggiare la riapertura dopo quasi tre mesi di lockdown dovuto al Coronavirus e malgrado la mancanza di incassi e il denaro perduto, essere così signorili da offrire la colazione a tutti, clienti e non, che questa mattina si sono presentati al bar.

La bella iniziativa che merita tutto il risalto possibile per la generosità e signorilità, è stata messa in atto questa mattina, lunedì 25 maggio, da Virginia D’Amico titolare del Bar “Al 92” situato in Spalto Borgoglio 62 ad Alessandria.

Il tutto con grande sorpresa dei clienti che non si aspettavano certamente di fare colazione gratis, anche perché Virginia non l’ha certo pubblicizzato sulla pagina Facebook del locale dove ha scritto semplicemente “Buongiorno gentili clienti l’Al’92 vi aspetta lunedì mattina dalle ore 6!!”

E poi in previsione dell’estate in un altro post Virginia ha aggiunto: “Volevo ricordarvi l’importanza del caffè shakerato al posto del caffè normale quando ci sono 39 gradi all’ombra”.

A parte questo l’iniziativa della barista, sicuramente unica nel suo genere, dimostra la grande serietà e considerazione che ha per la sua clientela e per i suoi concittadini.

Un’iniziativa bella e valida. Certo ci sono cose come questa che forse altri non capiranno mai, però va bene così, perché l’iniziativa messa in campo da Virginia dimostra come nel Commercio non esistano soltanto i soldi ma anche altri valori, sicuramente molto più importanti.