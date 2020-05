Ricerca per:

Il Sindaco segnala anche l’arrivo di altre 11 mila mascherine lavabili, delle 26 mila totali, fornite dalla Regione Piemonte, sono state consegnate oggi al Comune di Tortona. Saranno distribuite gratuitamente tramite le farmacie della città, con gli stessi criteri utilizzati per le mascherine chirurgiche: una a persona presentando il codice fiscale-tesserino sanitario.

“I ringraziamenti oggi – ha detto Chiodi – vanno all’ Associazione Albergatori e Ristoratori della Val Borbera e Valle Spinti che nonostante il momento di grande difficoltà per il loro settore hanno donato 540 visiere protettive trasparenti alle strutture sanitarie del territorio, fra cui 160 ad ogni ospedale compreso quello di Tortona, 45 alla Croce Rossa, 15 alla Protezione Civile. Grazie anche alla pasticceria Vercesi che ha regalato una ingente fornitura di dolciumi che saranno distribuiti tramite il servizio di Spesa Solidale.”

Il Sindaco di Tortona, Federico Chiodi oltre ad aggiornare quotidianamente la popolazione sull’andamento del Coronavirsu, non manca di ringraziare chi si spende per il bene collettivo.