La situazione Coronavirus a Tortona migliora giorno dopo giorno per quanto riguarda le persone ricoverate in ospedale e il numero degli infetti, mentre purtroppo rimane ancora stazionaria per quanto riguarda le persone in quarantena.

La situazione dell’Ospedale ad oggi, giovedì 14 maggio, infatti, registra 57 persone ricoverate e cioé metà della capienza dell’ospedale di Tortona. Fra queste 9 risultano residenti a Tortona.

In base ai dati forniti dalla Regione Piemonte sulla gestione dell’emergenza Covid-19, risultano, oggi a Tortona, 184 contagiati e 620 persone in quarantena.

Dati ottimi che tutti speriamo di continuare a vedere scendere, per questo è importante rispettare le disposizioni e le norme quali divieto di assembramenti, mascherine, guanti, lavarsi le mani, distacco sociale e altro.

Bisogna continuare così se vogliamo uscire da questa situazione o quanto meno ridurla ai minimi termini.

“Numeri che continuano a scendere – dice il Sindaco Federico Chiodi – e che danno una certa speranza su questa pandemia e su come sta andando.”

Nella giornata di oggi, giovedì 14 maggio, il Sindaco Federico Chiodi e il Vicesindaco Fabio Morreale hanno incontrato il dottor Simone Porretto direttore medico dell’Ospedale dopo il termine dell’incarico del commissario Giuseppe Guerra.

L’Amministrazione comunale ha garantito la massima collaborazione nel proseguo dell’emergenza sanitaria, per quanto di sua competenza, e per la gestione della riconversione del nosocomio, attualmente adibito a Covid Hospital, con il ripristino di tutti i reparti già presenti a cui si aggiungerà la Riabilitazione i cui lavori erano già stati appaltati ad inizio anno.