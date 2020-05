Diversi ringraziamenti da parte del Sindaco di Tortona Federico Chiodi a chi ha operato per il bene di Tortona.

Ringraziamenti a Roberto Rehak dell’ottica Ginocchio che ieri ha consegnato 52 occhiali protettive da distribuire fra i medici di famiglia e pediatri del territorio. Altri 352 sono stati consegnati in ospedale per essere utilizzati da medici ed infermieri.

“Un ringraziamento particolare – dice il Sindaco Chiodi – ai Frati Cappuccini di Tortona che in questi mesi non hanno mai smesso di fornire il servizio mensa ai bisognosi distribuendo una ventina di pasti al giorno “da asporto”, non potendo utilizzare i locali della mensa. A questo proposito va ringraziato anche il punto vendita Gulliver di Viguzzolo che ha fornito, gratuitamente, ai Cappuccini, i contenitori per il cibo da distribuire.”

Il Comune infine, segnala che la Regione Piemonte ha stanziato fondi straordinari per il sostegno ai servizi educativi per la prima infanzia che da mesi hanno dovuto sospendere l’attività. La misura in totale prevede uno stanziamento di 10 milioni e per Tortona, sono previsti le somme di 52 mila 200 euro (per i servizi rivolti alla fascia 0-2 anni) e 39.007,86 euro (per la fascia 3-6 anni).