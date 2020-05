Oggi 22 maggio, la Chiesa celebra la memoria di Santa Rita da Cascia.

Da diversi anni al Centro Mater Dei con tutti gli ospiti della casa, operatori, volontari e molti fedeli ci si riuniva sotto il porticato per la recita del Rosario e la benedizione delle rose.

Quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria non si è potuto celebrare insieme ma gli ospiti grazie all’aiuto dello psicologo Davide Milanese hanno registrato una preghiera e realizzato un video messaggio arricchito da una riflessione di Claudio Frisa, parente di un ospite ed attivo collaboratore della parrocchia di San Giacomo in Tortona.

“È stata un’iniziativa semplice – ha commentato Fabio Mogni – ma molto significativa, soprattutto per i nonni che visibilmente commossi hanno offerto una preghiera a tutti in un momento particolare come questo. Questo messaggio si inserisce nell’ambito dei pensieri quotidiani che come parrocchie di Tortona stiamo realizzando per il mese di mariano. La preghiera e la vicinanza di tutti sia davvero un’arma vincente per superare insieme questo momento.”



Link del video messaggiohttps://www.youtube.com/watch?v=Z0E0kuXySk0