Non c’è niente da fare, neanche la ritrovata “libertà” cambia le cattive abitudini di chi è abituato ad ubriacarsi e mettersi alla guida dell’auto.

E’ accaduto nuovamente ma per fortuna sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Tortona che a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Alessandria, per guida in stato di ebbrezza un 40enne casalese, con pregiudizi di polizia, poiché alle 19:00 circa veniva trovato a bordo della propria autovettura in evidente stato di alterazione psico-fisica e si rifiutava di sottoporsi al test con l’etilometro.

I Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo dell’auto.