Più che un marchio vero e proprio è un’idea per sensibilizzare i cittadini a fare acquisti in loco al fine di valorizzare il Commercio Locale.

L’idea ha trovato il patrocinio del Comune di Tortona che ha deciso di sostenerla e nasce da un’idea di Mathildaj. Si tratta dell’adesivo che vedere in alto realizzato dalla ditta Letterbit in via Busi 3 (dietro la sede della Misericordia lungo la statale per Genova) che ha deciso di offrire a titolo gratuito quest’adesivo a tutte le attività commerciali di Tortona.

Un simbolo, per unire le forze, per incentivare il commercio locale col messaggio diventato virale #insiemecelafaremo.



L’adesivo si può ritirare presso la sede della Letterbit oppure dalla Ditta Mathildaj in via Emilia 112, presso la Cartoleria Graffetta in via Emilia 22 oppure presso la profumeria Maia in via Fracchia.

In questo periodo di ripresa economica l’iniziativa mira a sensibilizzare tutta la popolazione locale affinché si cerchi di lavorare insieme per non disperdere le poche risorse economiche cercando di valorizzare il Comemrcio locale.

Indubbiamente un’iniziativa valida a condizione che non si faccia come al mercato ambulante quando dopo la riapertura certi operatori hanno “gonfiato” i prezzi.

Se il Commercio vuole risorgere deve essere competitivo.

Il consumatore è anche disposto a spendere qualcosa in più ma a fonte di un prodotto migliore di quello che si trova in un grosso centro non certo lo stesso prodotto a prezzi superiori.

Il Commercio a Tortona può avere un suo ruolo importante ma deve differenziarsi: in prodotti o in servizi.

Ci auguriamo che questo possa avvenire.