A Tortona (ma non solo) è stata quasi una catastrofe, sono infatti 10 le suore decedute per il Coronavirus alla quali de ne aggiungono altre sparse per il mondo e così’ papa Francesco ha scritto una lettera alla superiore delle suore della Congregazione orionina, Madre Mabel Spagnuolo dedicandole poche, ma sentite parole di oncoraggimento:

Ecco Il testo della lettera:

Cara sorella,

tante grazie della sua lettera con le sue riflessioni. In questo momento bisogna avere coraggio: coraggio nella preghiera e coraggio nell’azione.

Prego per lei e per la Comunità; per favore non si dimentichi di farlo per me.

Che Gesù vi benedica e la Vergine Santa vi custodisca. Fraternamente,

Francesco