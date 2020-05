Ricerca per:

Secondo quanto accertato ha riportato un grave trauma alla schiena ed è stato ricoverato preso il nosocomio alessandrino in prognosi riservata.

Il vento lo trasporta lontano dal luogo in cui deve atterrare fino in località Miola, una zona impervia e difficile da raggiungere.

Pochi istanti dopo il lancio deve essere accaduto qualcosa di anomalo perché il paracadute, secondo quanto emerso, non funziona a dovere: forse si è attorcigliato o si è verificato qualche altro problema, fatto sta che l’uomo non riesce più a controllarne la stabilità.

Ci riferiamo al grave infortunio di volo avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 27 maggio, in località Cà del Monte, nel Comune di Brignano Frascata in val Curone.

Ha rischiato di perdere la vita e adesso si trova ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale “Santi Antonio Biagio” di Alessandria.

Grave incidente di Parapendio in Val Curone, uomo di 50 anni si schianta e viene ricoverato in prognosi riservata