Due importanti conferme riguardanti l’attività presso l’Ospedale: dopo i test iniziali effettuati nei giorni scorsi è attiva l’analisi dei tamponi presso il laboratorio analisi di Tortona.

Grazie alle attrezzature acquistate tramite il Comitato Tortona per Ospedale il laboratorio è attualmente in grado di effettuare centinaia di tamponi al giornoCome anticipato, inoltre, entro una decina di giorni, grazie anche alle sollecitazioni del Comune su richiesta di molti cittadini, i prelievi del sangue torneranno ad essere effettuati nella sede di piazza Cavallotti, a fianco dell’ingresso ambulanze dove attualmente si trova l’ufficio relazioni per il pubblico; per questo, inizialmente, l’accesso al pubblico sarà in via Sada.

Sinora i prelievi venivano effettuati presso il distretto sanitario in via Milazzo, con alcune problematiche dovute alla contestuale presenza degli operatori impegnati nei tamponi “drive in”.