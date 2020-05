A breve riapriranno bar, ristornati e altri servizi, tuttavia il Presidente della Confesercenti di Tortona, Andrea Bani, che è anche titolare del Gran bar Bardoneschi sotto i portici Frascaroli, uno dei più prestigiosi della città situato nel ‘salotto buono’ di Tortona è dubbioso e teme che se non si fa chiarezza si rischia di avere una situazione promiscua e tutt’altro che favorevole.

“Bisogna rivedere le linee guida – dice Andrea Bani – perché si rischia di non poter proseguire a lavorare. Bisogna chiarire su come si calcola la distanza minima per le persone sedute allo stesso tavolo.”

Bani nutre anche molti dubbi sugli aiuti da parte del Governo alle categorie economiche che più hanno pagato gli oltre due mesi di Lockdown: “Non bastano i 600 euro per salvare la ristorazione – aggiunge il Presidente della Confesercenti locale – bisogna intervenire subito con nuovi sostegni economici a fondo perduto per gli operatori oppure i ristoratori rimarranno chiusi.”

Poi l’ultima osservazione sull’incredibile paletto che abbiamo in Italia: “Bisogna eliminare i tempi burocratici – conclude Bani – e valorizzare gli aiuti. Ci sono attività che non hanno percepito ancora i 600 euro, questo non va bene!”

Per venire incontro agli imprenditori in questa difficile fase di ripresa per un futuro che non si sarà ancora come sarà, la Confesercenti si rende disponibile a presentare ai Comuni le loro richieste.

Chi vorrà contattare la Confesercenti a riguardo basterà mandare una mail a: alservi@confesercenti-al.it