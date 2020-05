La vicenda che ha visto protagonista un tortonese di 35 anni è emblematica perché l’uomo è risultato recidivo in due diverse occasioni, è così è scattato l’arresto.

E’ avvenuto in questi giorni, quando i Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di Tortona in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria, hanno arrestato un 35enne tortonese.

L’uomo aveva avuto – in tempi differenti – relazioni sentimentali con due ragazze, al termine di ognuna delle quali, stando ai racconti delle vittime, aveva iniziato a porre in essere atti persecutori, da cui l’emissione di due diverse misure cautelari che gli imponevano il divieto di avvicinamento alle stesse.

Nonostante tali imposizioni, i Carabinieri hanno accertato che più volte l’uomo si era avvicinato al luogo di residenza di una delle due donne, nascondendosi tra gli alberi e spiandone la casa, arrivando ad avvicinarla presso un supermercato.

Raccolta l’ennesima querela della vittima, i Carabinieri deferivano il 35enne alla Procura della Repubblica di Alessandria, che richiedeva e otteneva la concessione dell’aggravamento della misura in essere.

Persino quando i Carabinieri lo hanno rintracciato per notificargli l’arresto, l’uomo è stato sorpreso all’esterno di un tabaccaio in prossimità dell’abitazione della vittima.

Terminate le formalità di rito, è stato riaccompagnato presso il proprio domicilio.

Purtroppo gli arresti domiciliari potrebbero non servire a fermare gli atti persecutori nei confronti della ragazza, ma se dovesse accadere, stavolta l’uomo finirà sicuramente in carcere per evasione.