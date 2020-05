Sabato 30 maggio ore 14,20 una colonna di fumo nero si leva in cielo alla periferia di Tortona e nell’aria si sente un certo odore nella parte nord della città.

Il fumo sembra provenire da un campo a breve distanza dall’autostrada e la circonvallazione. Il fumo è chiaramente visibile da diverse parti di Tortona. Dopo alcuni minuti chiamiamo i Vigili del fuoco per sapere cosa sta succedendo, ma i pompieri cadono dalle nuvole: non sanno nulla nessuno li ha avvertiti: noi siamo i primi a telefonare.

Come accade in questi casi però, bisogna chiamare il 112 in modo che la telefonata possa essere registrata. Lo facciamo e al 112 confermano che, dopo oltre dieci minuti che l’incendio è scoppiato, e che noi abbiamo visto il fumo in cielo, nessuno li ha ancora avvisati ma grazie alla nostra telefonata si mettono in moto.

Mentre scriviamo la situazione è ancora in atto e seguiranno aggiornamenti, per intanto quello che lascia stupiti e sembra incredibile e che nessuno si sia accorto di quello che stava succedendo o se ha visto il fumo pensava che altri avessero dato l’allarme.

AGGIORNAMENTO DELLE 14,45

L’incendio riguarda la discarica dei dei rifiuti. Grazie alla nostra telefonata i Vigili del Fuoco stanno intervenendo. Secondo quando emerso sembra che anche gli addetti della discarica abbiano telefonato, ma dopo di noi e comunque parecchi minuti dopo (forse anche un quarto d’ora) dallo scoppio dell’incendio.

Forse pensavano di tenerlo sotto controllo o forse no, fatto sta che la situazione, come potete vedere dalle foto sembrava seria.

AGGIORNAMENTO DELLE 16,30

Alla fine, secondo quanto emerso e stando alle dichiarazioni degli addetti del Consorzio che si occupano della gestione della discarica, sembra che l’incendio sia stato provocato per autocombustione ed abbiano preso fuoco delle masserizie che per fortuna provocano solo tanto fumo e poco “arrosto”.

L’incendio, sempre secondo quello che ci è stato riferito dalle fonti istituzionali, è stato “soffocato” dagli operai che hanno provveduto a gettare della terra sopra le fiamme. I pompieri hanno effettuato solo operazioni di assistenza e controllo.

L’incendio è scoppiato da 5 minuti