L’annuncio arriva direttamente dal Comune di Tortona ed è sicuramente una bellissima notizia.

Di seguito il Comunicato ufficiale proveniente dall’addessto stampa del Sindaco Federico Chiodi.

***************

E’ in corso in questi giorni la progettazione della Fase 2 anche per quanto riguarda l’ospedale di Tortona che, come noto, la prima settimana di marzo, all’inizio dell’emergenza sanitaria, è stato temporaneamente convertito in Covid Hospital.

Negli ultimi due mesi sono stati attivati 12 posti letto di terapia intensiva, quattro reparti specifici per la cura del Coronavirus con 80 posti letto, oltre a 20 posti per il reparto dedicato alla predimissione.

Sono stati accolti pazienti provenienti da tutto il Piemonte e dalla fine di questa settimana, sarà possibile effettuare l’analisi dei tamponi grazie ai macchinari acquistati dal Comitato Tortona per Ospedale.

Come confermano i dati diffusi quotidianamente il numero dei degenti diminuisce grazie ai protocolli di cura che nel frattempo sono stati messi a punto che consentono di affrontare la malattia con cure a bassa intensità, evitando in molti casi il ricovero in ospedale.

Regione Piemonte ed Asl Al stanno quindi programmando la riorganizzazione di tutte le strutture ospedaliere del nostro territorio: per Tortona questo significherà la riapertura del blocco operatorio per gli interventi chirurgici e ortopedici che in questa fase interesseranno i malati Covid, con 6 posti letto di rianimazione Covid e 12 posti letto di sub-intensiva a supporto degli altri ospedali della provincia.

Nel frattempo si sta lavorando alla riapertura di alcuni servizi ambulatoriali nelle aree non interessate alla cura del Coronavirus e sono in fase di valutazione il progetto di dividere la Radiologia in modo da consentire che una parte possa essere utilizzata per i pazienti non Covid, e il ricollocamento della sala prelievi nella sua sede vicino all’ingresso ambulanze in piazza Cavallotti.

Ufficio Stampa Comune di Tortona