Alla luce delle vigenti normative e delle disposizioni impartite dal Governo Centrale e dalla Regione Piemonte in merito allo svolgimento dei mercati ambulanti, il Sindaco di Tortona Federico Chiodi ha disposto la ripresa in via sperimentale, a partire dal 4 al 17 maggio 2020 comprese, dello svolgimento delle attività di vendita di soli generi alimentari presso seguenti mercati cittadini:

Settore alimentaristi del mercato settimanale del mercoledì e di quello del sabato nella

locale Piazza Milano con presenza massima n. 26 banchi il mercoledì e con presenza

massima n. 26 banchi il sabato; Mercato contadino KM0 “Città di Tortona” (farmer’s market) bisettimanale del mercoledì e

del sabato mattina nella locale Piazza Tito Speri con presenza massima n. 16 banchi; N° 1 banco di alimentarista del venerdì mattina nella locale Piazza Milano; Mercatino contadino settimanale denominato “Campagna Amica” gestito da Coldiretti

(farmer’s market) del martedì mattina nella locale P.zza Gavino Lugano con presenza

massima n. 10 banchi; Mercatino contadino settimanale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer’s market) del

venerdì pomeriggio nella locale P.zza Malaspina con presenza massima n. 10 banchi;

secondo il calendario ordinariamente previsto e nel rispetto delle seguenti prescrizioni di orario di

vendita:

MERCATO Orario di vendita

P.zza Milano del mercoledì e del sabato 8:00 – 13:00

P.zza Tito Speri – Mercato KM0 del mercoledì e del sabato 8:00 – 13:00

P.zza Milano – N° 1 banco di alimentarista del venerdì mattina 8:00 – 13:00

P.zza Gavino Lugano – Mercatino contadino settimanale denominato “Campagna Amica” del martedì mattina 8:30 – 13:00

P.zza Malaspina – Mercatino contadino settimanale gestito da CIA e Confagricoltura (farmer’s market)

del venerdì pomeriggio 16:30-19:30