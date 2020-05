Ricerca per:

Come già in passato verrà data gratuitamente una mascherina ad ogni cittadino previa presentazione, ovviamente del tesserino sanitario e successiva registrazione.

Sono state consegnate ieri mattina, in municipio a Tortona, 50 mila mascherine chirurgiche acquistate dal Mercato della Solidarietà con il contributo del Comune di Tortona e della Fondazione Uccio Camagna, fornite dalla Croce Rossa provinciale di Alessandria.

Ancora buone notizie per i Tortonesi, e ci volevano davvero vista l’ordinanza del Presidente della Regione Alberto Cirio che da venerdì 29 maggio fino alle 24 di martedì 2 giugno, impone l’uso della mascherina anche all’aperto e nei centri abitati

