Dati confortanti quelli del Coronavirus a Tortona: da quando l’ospedale Santi Antonio e Margherita è stato trasformato in Covid-hospital, oggi, domenica 10 maggio il numero delle persone ricoverate è sceso a sole 77 persone a fronte di una capienza di circa 120 unità.

Fra queste 77 solo 17 sono i residenti a Tortona. E’ ormai da quasi due settimane che quest’ultimo dato è in discesa e sono tre giorni consecutivi è che è stabile a 17 unità. Giovedì le persone ricoverate erano 18 e domenica scorsa 19.

Il numero delle persone infette positive al Covid-19, almeno per quanto riguarda gli abitanti di Tortona nell’ultima settimana è passato dai 230 di domenica scorsa agli attuali con una diminuzione del 10%. I dati sono oscillati nel corso della settimana ma tra ieri e oggi sono guarite a Tortona ben 12 persone. Il numero delle persone infette, oggi, è sceso a 206 contro i 230 di domenica scorsa, appunto, e i 218 di ieri.

Leggermente diverso invece, il discorso per quanto riguarda le persone in quarantena, cioé coloro che sono venute a contatto con un malato e sono in attesa di sapere se possono contrarre il virus o meno. La situazione in questo caso non è ottimale e dalle 612 di domenica scorsa siamo passati ai 619 di oggi.

Mercoledì e giovedì era stato raggiunto il minimo con 607 persone in quarantena, poi il numero ha ripreso a salire.

A parte quest’ultimo parametro, però, i dati sono confortanti e lasciano ben sperare.

Naturalmente in questi non sono ancora compresi eventuali nuovi infetti derivanti dalla parziale riduzione del lockdown avvenuta lunedì scorso e probabilmente soltanto fra una settimana si potrà valutare l’entità dell’incremento che inevitabilmente potrà esserci.

La speranza è che sia davvero contenuta in modo che sia possibile programma nuova aperture per un graduale rientro alla normalità o a qualcosa di molto simile.